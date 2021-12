FC Lorient – FC Nantes : Cyprien sauve les siens, coaching gagnant pour Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Sur la pelouse du FC Lorient, les Canaris sont parvenus à ramener les trois points grâce à une maigre victoire (1-0). L’ouverture du score est arrivée tard dans la rencontre via Wylan Cyprien auteur du hold-up nantais. Nantes a enfoncé Lorient dans sa série noire.

Des changements tardifs mais un coaching gagnant

Bien qu’ils se soient imposés in extremis, les Nantais ont rendu une copie moyenne dans le jeu. On a frôlé le ridicule en première période. Comme lorsque Kalifa Koulibaly s’est écroulé dans la surface adverse et a été sanctionné d’un carton jaune pour simulation à la 17e minute. Par ailleurs, les phases de possessions nantaises dans la moitié de terrain des Merlus ont été rares dans l’ensemble de la première période. Au retour des vestiaires, la prestation a été un copier-coller des 45 premières minutes jusqu’à ce but décisif de Wylan Cyprien dans les dix dernières minutes. Entré en cours de jeu à la place de Kalifa Coulibaly (63e), le natif des Abymes a permis aux siens de s’extirper d’un dénouement neutre. Le coaching a souri à Antoine Kombaouré qui a attendu l’heure de jeu pour effectuer le premier changement de son effectif avec l’entrée du buteur. S’en est suivi l’arrivée de sur la pelouse de Fábio à la place de Ludovic Blas (79e). Un risque qui a été pris par le technicien en attendant si longtemps mais qui a fini par payer.

Un top et un flop

Flop : Kalifa Koulibaly : auteur d'une simulation dans la surface de réparation adverse et sanctionné pour son acte, Kalifa Koulibaly est passé à côté de son match. Les déchets techniques et une absence de réactivité dans le dernier geste se sont fait ressentir. Antoine Kombouaré a pris la décision de le remplacer à la place d'un homme décisif en ce dimanche.

Top : Wylan Cyprien : il n'aura fallu que 20 minutes pour que Wylan Cyprien se rende décisif. Seul buteur de la rencontre, le milieu de terrain du FC Nantes a tout simplement offert la victoire aux siens. Une entrée en jeu réussie pour le joueur de 26 ans.