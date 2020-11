FC Lorient – FC Nantes : les compos probables

Après 10 journées, la rencontre entre Merlus et Canaris s'annonce déjà très tendue. Vu l'investissement réalisé cet été, le FC Lorient ne pensait pas avoir autant de mal à se détacher de la zone de flottaison. Les Morbihanais sont actuellement seizième... Ex-aequo mais devant le FC Nantes au goal-average. Lourdement battus par le PSG le week-end dernier (0-3), les Canaris sont à nouveau sous pression.

Sur ce match, Christian Gourcuff sera privé de Simon Moses, blessé contre le PSG, mais également de Sebastien Corchia et Anthony Limbombe. En revanche, on peut noter une vague de retour en défense avec Fabio, Andrei Girotto et Nicolas Pallois.

De son côté, Christophe Pelissier disposait de quasiment tout son groupe à l'exception de Quentin Boisgard suspendu. Il a même pu faire des choix en laissant certains éléments à la maison (Bozok, Fontaine).

Lorient : Nardi – Mendes, Laporte, Gravillon, Le Goff – Laurienté, Lemoine (ou Chalobah), Abergel (ou Monconduit), Wissa – Grbic, Hamel.

Nantes : Lafont – Appiah, Pallois (cap.), Girotto, Fabio – Chirivella, Abeid – Coco, Blas, Bamba – Kolo Muani.