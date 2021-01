FC Metz - FC Nantes (2-0) : un Canari pousse un coup de gueule, Domenech le recadre

Y aurait-il déjà de la friture sur la ligne au FC Nantes ? On peut le penser puisqu'après la défaite de cet après-midi à Metz (0-2), le latéral gauche Charles Traoré a poussé un coup de gueule, regrettant que son équipe ait joué "les mains dans les poches" et l'invitant à montrer un peu plus ses attributs masculins. Mis au courant, Raymond Domenech n'a pas hésité à dire que son joueur avait fait une mauvaise analyse…

"Charles Traoré a exagéré"

"On jouait les mains dans les poches, a déclaré Charles Traoré sur France Bleu. Il faut arrêter de se croire plus beau que ce que l'on est. On joue le maintien, on voit des concurrents qui prennent le large. Il faut se réveiller, montrer plus d'envie et être tueur. Parler c'est bien, maintenant il faut agir. On ne peut s'en prendre qu'à nous même. Maintenant, c'est à nous de montrer des "cojones" et c'est tout."

Mais, surprise, Raymond Domenech n'est pas allé dans le sens de son joueur… "Charles Traoré a exagéré. C'est un ensemble de détails qui fait qu'on n'y arrive pas. Il n'y a pas de synchronisation ni de mouvement. Jusqu'à présent, on pouvait parler de qualité de jeu, de construire, maintenant on est dans le dur et les joueurs doivent en avoir conscience."