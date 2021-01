FC Metz - FC Nantes : Udol attend les Canaris de pied ferme !

Ce dimanche, sur la pelouse de Saint-Symphorien, Raymond Domenech fêtera ses 69 ans. L'entraîneur du FC Nantes souhaitera en cadeau décrocher sa première victoire sous les couleurs des Canaris. Mais, en Moselle, le club de l'Erdre sera attendu. Auprès du République Lorrain, Matthieu Udol a exhorté ses équipiers à ne pas s'enflammer après leur victoire face à l'OL, dans le Rhône : "Il n’y a pas de voyants d’alerte, mais c’est vrai qu’il faut mettre de côté l’euphorie de l’après-match à Lyon. Il est nécessaire de se reconcentrer, d’être totalement tourné sur la réception de Nantes. On sait d’où on vient et on ne va s’enflammer. Il faut bonifier cette victoire contre Lyon. Il faut enchaîner, gagner encore un match pour voir encore plus haut."

Pour le défenseur, le FC Nantes a vraiment évolué depuis le départ de Christian Gourcuff : "Ça va être une rencontre très différente. On connaît assez bien cette équipe nantaise, on a continué à observer leur depuis le changement d’entraîneur (Raymond Domenech a été nommé à la place de Christian Gourcuff en décembre dernier). On sait qu’on va devoir l’aborder d’une manière différente que le précédent, mais c’est une remise en cause qui est vraie à chaque fois." Les Canaris sont prévenus.