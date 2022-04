FC Nantes - Mercato : les mots de Merlin après sa prolongation

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Quentin Merlin représente l’avenir du FC Nantes. À 19 ans, le latéral gauche français vient de prolonger son contrat avec les Canaris jusqu’en juin 2026. Une signature qui l’inscrit dans la durée du projet nantais.

Après sa signature, il s’exprime sur le site du club : « Le Club me montre une grande marque de confiance avec cette prolongation de contrat. Maintenant, c'est à moi de tout donner sur le terrain, de continuer à travailler et de voir encore plus grand avec le FC Nantes. Je tiens à remercier le coach ainsi que tous les joueurs pour la confiance qu'ils m'apportent sur le terrain. Je suis vraiment fier de poursuivre l'aventure dans mon club de cœur, là où j'ai été formé ! »

✍️💬 "Je suis vraiment fier de poursuivre l'aventure dans mon club de cœur, là où j'ai été formé !"



Le @FCNantes est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de @QuentinMERLIN6, pour 2 saisons supplémentaires, jusqu'en 2026 🌟



Félicitations et bravo à toi Quentin 💛💚 — FC Nantes (@FCNantes) April 1, 2022

Adam Duarte

Rédacteur