FC Nantes - OGC Nice (0-2) : les regrets de Kombouaré après la défaite des Canaris

Antoine Kombouaré reste positif malgré la défaite. Le coach du FC Nantes a tenu à saluer le beau visage de son équipe malgré le revers face à l’OGC Nice (2-0), pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1.

" J’ai le sentiment que je vais faire la même conférence de presse qu'après Lyon. Je suis très frustré, très déçu pour les joueurs, mais j’aime le visage de mon équipe ! (…) C’est un chemin de croix ! On a frappé 18 fois, 7 tirs cadrés, aucun but ! Nice, c’est 3 tirs cadrés, 2 buts… On a été punis… On montre des belles choses, mais c’est une défaite qui fait mal ! (...) Il n’y a jamais de hold-up dans le football. La leçon à retenir, c’est que quand on n’est pas capables de marquer un but, on ne doit pas en prendre. Ce qui est rageant, c’est que le premier but vient après une grosse occasion pour nous. C’est dur, mais on doit continuer à travailler. Il faut faire confiance à nos attaquants. C’est une période délicate, mais dans le foot, le plus dur c’est de marquer. (...) Les joueurs ? Ils ont pris un coup derrière la tête. Ils ont le sentiment de faire des bons matches, mais de ne rien avoir au bout. J’avais dit avant le match qu’on devait faire un "grand match". Mais aujourd’hui, on a fait un bon match, pas un grand match". Le manque de réalisme est clairement la cause de la défaite du FC Nantes selon son coach cette après-midi.

