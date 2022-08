FC Nantes : après Strasbourg, Kombouaré revoit ses exigences à la baisse pour la fin du mercato

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Antoine Kombouaré a globalement apprécié la prestation de ses hommes à la Meinau (1-1) ce soir. Notamment leur capacité à revenir dans la partie alors qu'ils étaient menés et que leur manque de réalisme semblait rédhibitoire. Interrogé par Amazon, l'entraîneur du FC Nantes a dit ce qu'il attendait pour la fin du mercato, qui sera sifflée demain soir à 23h et, bonne nouvelle pour les Kita père et fils, il a revu ses exigences à la baisse !

"Le mercato ? On attend encore des recrues, idéalement deux. Il faudra trouver l'équilibre entre les jeunes et les joueurs d'expérience." Une bonne nouvelle pour sa direction, qui aura moins de travail à abattre pour satisfaire son exigeant entraîneur !