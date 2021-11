FC Nantes : Kombouaré déplore une pluie d’absences avant l’OM, un cador sera là !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Comme d’habitude, Antoine Kombouaré a donné des nouvelles de son groupe à deux jours de recevoir l’OM à la Beaujoire (21h). « Pedro Chirivella est suspendu, tout comme Fabio. Sébastien Corchia, Renaud Emond (ischios) et Roli Pereira (entorse claviculaire) sont blessés. Charles Traoré et Jean-Charles Castelletto sont de retour », a-t-il listé en conférence de presse.

Face à l’OM, l’entraîneur du FC Nantes attend encore plus de ses joueurs après le nul enregistré samedi à Lille (1-1). « Dans l'esprit on était présent, mais j'aurais aimé qu'on joue un peu mieux parce qu'on a beaucoup subi en deuxième mi-temps contre Lille même si on a eu pas mal de situations aussi », a-t-il expliqué.

Le coach des Canaris a enfin dit tout le bien qu’il pensait du niveau actuel d’Alban Lafont, qui enchaîne les brillantes prestations dans les buts du FC Nantes cette saison. « Lafont ? Au niveau des qualités et du talent, il fait partie des meilleurs, a-t-il glissé avec un sourire non dissimulé. Il a franchi un cap cette année, on a un grand Alban. Je ne doute pas que Deschamps garde un œil sur lui. »

Par ailleurs, on a appris que les supporters de l’OM seront interdits de déplacement à la Beaujoire pour ce match comptant pour la 16e journée de L1. Cette décision vient du préfet de Loire-Atlantique.