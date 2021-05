FC Nantes : relégation, histoire, supporters, les mots forts de Ludovic Blas

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le FC Nantes joue sa survie. Avec une première manche, dès ce soir, sur le terrain du Toulouse Football Club en match aller du barrage. Alors que les Canaris ont, depuis l'arrivée sur le banc de touche d'Antoine Kombouaré, repris quelques couleurs, il leur faut mettre un nouveau coup de collier pendant 180 minutes. Histoire que ce club mythique de notre football n'aille pas en Ligue 2.

Face aux médias, Ludovic Blas a clairement fait comprendre à quel point le groupe était concerné. "Ce club a une histoire, et notre première pensée, elle est pour le club, pour tous ceux qui y travaillent. On sait ce que ça représente pour eux une relégation, surtout moi qui l'ai déjà vécu(...)Si on avait eu toute la saison la même mentalité que lors des derniers matches, on serait loin de la place de barragiste. On s'est rendu compte de ça un peu trop tard. Faire ce qu'on a fait en fin de saison, c'est déjà pas mal. Il y a six semaines j'aurais déjà signé pour faire les barrages. C'est sûr que la saison ne s'est pas passée comme on le voulait."

Avant de se projeter sur le duel face au TFC. "Vu l'effectif qu'on a, on peut faire de bonnes choses sur ces deux matches. Si on fait les mêmes matches, on peut espérer avoir le sourire dimanche. On sait que ce groupe est fragile avec la saison qu'on a passée cette année, mais j'ai confiance en mes coéquipiers. Il faut se maintenir, il n'y a plus de solution. C'est un aller-retour, et puis dimanche on va sourire, tout simplement."