FC Nantes : les causes de la mort de Sala enfin connues

Alors qu’il venait d'être transféré, à Cardiff, pour 17 millions d'euros, Emiliano Sala est décédé en janvier 2019 dans un accident d’avion qui le transportait jusqu’à son nouveau club. La justice britannique vient d’élucider la cause du décès du joueur après une semaine d’audiences.

En effet, l’enquête menée sous la direction du Dr Basil Purdue, médecin pathologiste, a confirmé que l’ancien buteur du FC Nantes est mort à la suite de graves blessures à la tête et au torse subies lors du crash. Le rapport précise aussi que Sala a été exposé à de fortes doses de monoxyde de carbone, ce qui lui a fait perdre connaissance. Une exposition causée par l’état du système d'échappement de l'avion.

