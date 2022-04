FC Nantes : Limbombe en remet une couche sur son passage chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Lié jusqu'en 2024, Anthony Limbombe a résilié son contrat avec le FC Nantes cette semaine, après une longue période de menaces entre toutes les parties. Le milieu de terrain belge, plus gros transfert de l'histoire des Canaris (entre 8 et 10 M€), se retrouve donc libre, après avoir passé près de trois années loin du très haut niveau. Il espère désormais rebondir en Belgique ou aux Pays-Bas, comme il l'a expliqué au média néerlandais Voetbal International.

« Les Pays-Bas sont un pays que j’apprécie et où j’ai réalisé de bonnes performances, a-t-il déclaré, faisant référence à son passage à Nijmegen entre 2014 et 2016. Les gens sont sympathiques et c’est facile de s’adapter. Je le vois aussi à l’Ajax, où des Brésiliens comme Antony et par le passé David Neres se sont immédiatement sentis complètement chez eux. Mes expériences en France m’ont fait réaliser à quel point j’aime la Belgique et les Pays-Bas. J’ai eu beaucoup de misère au cours des trois dernières années, mais je peux être ailleurs l’année prochaine. Il a beaucoup plu sur moi mais une chose est sûre : bientôt le soleil brillera à nouveau. »

