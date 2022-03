FC Nantes : Moses Simon se fait critiquer à cause d'un ancien du Stade Rennais

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Vendredi soir, le Ghana a ramené un bon match nul du Ghana (0-0) en barrages aller de la Coupe du monde 2022. S'il s'impose mardi lors du retour, il sera qualifié pour l'épreuve au Qatar. Tout devrait aller pour le mieux chez les Super Eagles, mais c'est loin d'être le cas. En effet, la prestation de l'équipe chez les Black Stars a valu aux joueurs, notamment les offensives, une pluie de critiques.

Moses Simon est notamment dans le viseur de beaucoup de supporters. Il lui est reproché son égoïsme sur le terrain et son besoin de tenter des dribbles même quand il tombe sur un adversaire plus fort que lui, ce qui était le cas vendredi avec l'ancien Rennais John Mensah. Accusé de ne pas réfléchir et d'être trop centré sur lui-même, il voit certains médias réclamer sa mise au banc. C'est pourtant son culot sur le terrain qui en fait un joueur aussi important au FC Nantes... et souvent avec le Nigeria.

moses simon, chukwueze & iheanacho should start from the bench in the 2nd leg against ghana. lookman, dennis & etebo should start. #ghanavsnaija — Oluwande (@Oluwia) March 26, 2022

Moses Simon est tombé sur un os avec John Mensah Vendredi soir, au cours de Ghana-Nigeria (0-0), John Mensah et Moses Simon ont rejoué le derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes. Le Ghanéen a pris le meilleur sur le Nigérian, ce qui vaut à ce dernier une pluie de critiques.

Raphaël Nouet

Rédacteur