FC Nantes : sans briller, le FCN fait une belle opération à Montpellier et confirme qu'il a besoin d'un buteur

S'il y a un dieu du football, il était clairement en faveur du FC Nantes cet après-midi à la Mosson ! Déjà, il y a eu cette interruption du jeu après vingt minutes, alors que les Canaris ne voyaient pas le ballon, que Valère Germain avait trouvé le poteau et qu'Alban Lafont avait repoussé une frappe dangereuse. Les ultras héraultais ont boycotté le premier quart d'heure pour protester contre les mauvais résultats et quand ils sont arrivés, leurs fumigènes ont poussé l'arbitre à suspendre les débats pendant vingt minutes. Cela a coupé les jambes de leurs propres joueurs et relancé ceux d'Antoine Kombouaré !

A la reprise du jeu, Wahbi Khazri s'est essuyé les crampons sur le crâne du jeune Zeze, qui était titularisé pour la première fois en Ligue 1. Carton rouge direct et logique. Enfin, juste avant la pause, Andrei Girotto a expédié une mine de trente mètres qui a fini sa course dans les filets héraultais. Sur sa première action dangereuse, le FC Nantes a fait mouche. En seconde période, le MHSC a continué de pousser mais a vu Wahi se faire expulser bêtement pour contestation après une simulation. A 11 contre 9, les hommes de Kombouaré ont fait la différence par Mostafa Mohamed (81e), qui a profité d'une incroyable erreur de Mamadou Sakho, et Ludovic Blas (84e).

Un succès large, donc, qui permet au FCN de prendre ses distances avec la zone rouge (six points d'avance sur le 17e). Sans vraiment briller, il a fait le nécessaire mais surtout affiché des lacunes au niveau de la finition assez sidérante pendant tout le temps où Montpellier a été à dix. La Maison Jaune a besoin d'un vrai buteur pour continuer sa remontée au classement et Andy Delort lui ferait assurément le plus grand bien.

Pour résumer Grâce à des buts d'Andrei Girotto, Mostafa Mohamed et Ludovic Blas, le FC Nantes imposé à la Mosson (3-0), où Montpellier a été réduit à neuf mais s'est procuré quelques occasions d'égaliser. Cela parce que les Canaris manquent d'un vrai buteur pour convertir leurs occasions.

Raphaël Nouet

Rédacteur