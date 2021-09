FC Nantes : une menace estampillée PSG plane, le Stade Rennais en tremble encore

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes va devoir se faire violence s’il veut se donner les moyens de ne pas trop se faire peur cette saison encore. Passés proches d’une relégation qui lui tendait les bras au printemps dernier, les Canaris ont mieux démarré l’actuel exercice mais n’auront pas la partie facile du côté d’Angers cet après-midi (15h).

Surtout que le SCO possède dans ses rangs l’un des attaquants les plus redoutés de toute la Ligue 1 : Mohamed-Ali Cho (17 ans). S’il n’a marqué qu’un seul but en cinq matches, le jeune attaquant est déjà dépeint comme un futur grand capable de percer toutes les défenses adverses. Son matricule intéresse déjà les écuries anglaises, venues aux renseignements lors du mercato estival.

Surtout, son passé est déjà bien chargé malgré son jeune âge. À 17 ans et 222 jours, l’ancien joueur passé par Everton et le PSG est devenu le plus jeune buteur de l’Histoire du club angevin en marquant son premier but en professionnel lors de la réception du Stade Rennais. « Décidément, avec Cho, tout va trop vite. La défense nantaise est prévenue », résume le site officiel du FC Nantes. Ça promet !

