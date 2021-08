FC Nantes - OL (0-1) : les mots durs de Kombouaré envers ses joueurs

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Combatif mais en manque d'efficacité devant le but, le FC Nantes s'est incliné ce vendredi sur sa pelouse face à l'Olympique Lyonnais (1-0), en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, n'a pas souhaité féliciter ses joueurs malgré un prestation intéressante de leur part.

"Moi je n’ai pas voulu féliciter mes joueurs, tu ne peux pas les féliciter quand tu perds. Ce n’est pas possible. Comme je l’ai dit aux joueurs, je ne peux pas les féliciter, mais il y a des choses que j’ai trouvé très intéressantes, en particulier en seconde période. (...) C’est le match des regrets car nous avons eu beaucoup d’opportunités. On a frappé 18 fois, dont 5 cadrés, donc c’est intéressant. On est capable de produire du jeu, par contre l’efficacité on n’a pas Dembélé...", a lâché le Kanak au micro de Amazon Prime Video.

