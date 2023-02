FC Nantes : 26 ans après, ces Canaris n'oublient toujours pas la Juventus

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Un passionnant voyage en ballon. Proposé par le quotidien l'Equipe qui est allé à la rencontre des joueurs du FC Nantes de l'époque. Un FCN qui, en 1996, était tombé en Ligue des Champions sur la Juventus Turin avec une défaite à l'aller (0-2) et un match nul au retour. En dépit du temps qui passe, un ancien canari n'a rien oublié. Et plus que le score, ou les buts italiens, c'est surtout les joueurs avec qui il n'a pu évoluer qui revient dans le souvenir d'Eddy Capron.

"On avait grandi ensemble, et alors qu'on arrivait à toucher quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé toucher, le club n'a pas été capable de les retenir. Ça a été une déchirure." Il fait ainsi référence à Patrice Loko, parti au Paris-SG et Christian Karembeu, qui avait filé à la Sampdoria de Gênes. Et lorsqu'on ajoute les absences au match aller de Japhet N'Doram et de Claude Makelele, blessés, et de Reynald Pedros, suspendu, ça fait beaucoup. "Il nous manquait de la profondeur, on n'allait pas tout à fait au bout de nos actions. Karembeu et Loko en moins, c'est une somme athlétique énorme. Alors avec les absences de Pedros et Makelele en plus..."

Aux Canaris d'aujourd'hui de prendre leur revanche.