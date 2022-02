FC Nantes : 3 bonnes nouvelles arrivent de Reims

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Plusieurs coups durs se confirment au Stade de Reims. Et pas des moindres. Comme déjà redouté juste après la superbe victoire contre les Girondins de Bordeaux dimanche au stade Auguste-Delaune (5-0), trois joueurs champenois seront sur le flanc pendant plusieurs semaines.

Selon l'Union, Moreto Cassama (entorse du genou droit), El-Bilal Touré (ischios-jambiers) et Thomas Foket (ischios-jambiers) seront tous absents au moins un mois : le premier en aurait pour plus de quatre semaines, le deuxième pour un mois et le dernier pour cinq semaines !

Oscar Garcia va donc devoir trouver des solutions de rechange pour le périlleux déplacement à Nantes dimanche dans le cadre de la 24e journée de L1 (15h). Entre temps, il pourrait également y avoir de la casse du côté des Canaris puisque ces derniers auront un quart de finale de Coupe de France âpre face au SC Bastia ce jeudi à la Beaujoire (21h).

