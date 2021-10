FC Nantes : 3 Canaris volent, Pierre Ménès fait une prédiction positive en vue du maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Voir le FC Nantes squatter la première moitié du tableau de L1 a quelque-chose de surprenant pour tout supporter des Canaris. Après une saison très compliquée achevée par un barrage victorieux devant le Toulouse FC, les hommes d’Antoine Kombouaré sont pourtant bien aux avant-postes.

Un constat qui ne doit rien au hasard à entendre Pierre Ménès. « Cette saison, les Canaris sont nettement plus consistants défensivement et plus inspirés offensivement avec des joueurs comme Simon, Kolo Muani et Blas qui ont pris une nouvelle dimension », a-t-il analysé sur son blog.

L’ancien journaliste de Canal+, après avoir désigné les maillons forts du FC Nantes, continue de penser qu’il a un rôle de trouble-fête à jouer cette saison. « Cette année, chaque fois que Nantes a ouvert le score, Nantes l’a emporté, a-t-il rappelé. Et c’est Blas, à la suite d’un une-deux avec Kolo Muani, qui a offert à son équipe sa 5e victoire de la saison. Une victoire synonyme de Top 5 provisoire pour des Nantais qui pourraient vivre une saison moins stressante que la précédente. »

"Lille cale, Nantes s'intercale"

