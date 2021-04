FC Nantes : 3 changements majeurs pour Kombouaré face à l’OL ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le FC Nantes n’a plus vraiment le choix. Après le derby raté à Rennes (0-1), les Canaris sont 19es de L1 et reviennent à la Beaujoire... où il reste sur 13 matches sans le moindre succès.

À six matches de l’arrivée, avec ses deux points de retard sur Nîmes et quatre sur le FC Lorient, Antoine Kombouaré devra faire des choix forts contre l’OL en clôture de la 33e journée de L1 (21h). À Rennes, le coach du FC Nantes était revenu à un système à trois axiaux pour ne pas perdre.

Retour au 4-4-2, avec Girotto et Chirivella en base ?

Les Canaris avaient trop subi et furent inoffensifs. L’Équipe mise sur un retour à un schéma tactique en 4-4-2 dans lequel il « aurait aussi besoin de revoir Moses Simon et Randal Kolo Muani décisifs. » Remplaçants à Rennes, Andrei Girotto et Pedro Chirivella pourraient par ailleurs réintégrer le onze de départ pour apporter plus de solidité à l’arrière-garde du FC Nantes.