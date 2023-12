FC Nantes : à la lutte avec le Stade Rennais pour le titre de meilleur club formateur français au XXIe siècle

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Référence du football français dans les années 80-90 avec celui de l'AJ Auxerre, le centre de formation du FC Nantes a perdu de sa superbe depuis vingt ans. L'OL, l'AS Monaco ou encore le Stade Rennais font aussi bien voire mieux. Mais il n'empêche que la pépinière des Canaris reste très performante, en témoigne une statistique fournie par la LFP : seul le voisin et ennemi rennais compte plus de joueurs formés en son sein en Ligue 1 au XXIe siècle (84 contre 75 au FCN) !

Le SRFC a 9 longueurs d'avance sur le FCN

Stade Rennais : 84 joueurs

FC Nantes : 75 joueurs

Olympique Lyonnais et Girondins de Bordeaux : 72 joueurs

Toulouse FC : 71 joueurs

Paris Saint-Germain : 70 joueurs

FC Metz : 68 joueurs

AS Saint-Etienne : 65 joueurs

AS Monaco, Montpellier HSC et OGC Nice : 64 joueurs

RC Lens : 53 joueurs

Olympique de Marseille : 51 joueurs

