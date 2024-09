FC Nantes : à la peine, il veut enfoncer l'ASSE

L'ASSE est attendue. Sur le terrain du FC Nantes, demain à 17 heures, et par ses supporters qui n'ont que moyennement apprécié l'humiliation subie à Nice, le week-end dernier, avec une défaite 8-0. C'est donc un match ô combien important pour les Verts, à qui, bien entendu, le FC Nantes ne fera aucun cadeau.

"Continuer de les enfoncer"

Pour preuve, l'attaquant des Canaris, Matthis Abline a même l'intention de leur mettre la tête sous l'eau dès le début de la rencontre. Comme il l'a expliqué hier face aux médias.

"Les Verts viennent de perdre 8-0 à Nice, on s'attend à affronter des revanchards. Une telle défaite, ça touche tout, ça touche la fierté. On doit être attentif, mais aussi serein dans notre jeu. On n'oublie pas qu'ils ont battu Lille. Les premières minutes vont être super importantes. Il faut continuer de les enfoncer et ne rien leur laisser dès le début de match."