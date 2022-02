FC Nantes : à Metz, la défense a encore envoyé des signaux très encourageants dans la course à l'Europe

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Match fermé cet après-midi à Saint-Symphorien où le FC Nantes a arraché un bon point à Metz (0-0). Peu d'occasions pour les Canaris, pas du tout pour les locaux, difficile de sortir des satisfactions de cette rencontre, hormis la défense du FCN. Car si les Lorrains, engagés dans la course au maintien, n'ont pas tiré une seule fois au but, c'est parce que Nicolas Pallois, Andrei Girotto et Denis Appiah ont fait bonne garde en défense.

La preuve que l'arrière-garde des Canaris est des plus solides est plutôt survenue hier que face à Metz. En effet, samedi soir au Parc des Princes, l'AS Saint-Etienne a pris des vagues impressionnantes de la part du PSG, qui a inscrit trois buts (score final : 3-1), a frappé trois fois les poteaux et s'est procuré une demi-douzaine d'occasions franches. Une semaine plus tôt, le FCN avait réussi à ne céder qu'une seule fois face à l'escouade qatarie. Alban Lafont avait été impérial mais toute sa défense avait été à féliciter.

Cette solidité, qui vaut à la Maison Jaune d'avoir la troisième meilleure défense de l'élite, lui permet d'être optimiste en vue de la course à l'Europe, elle qui est 7e, à cinq longueurs du voisin rennais. Surtout, elle peut appréhender avec optimisme sa demi-finale de Coupe de France contre Monaco, mercredi soir à la Beaujoire, les Asémistes venant de se faire renverser par Reims (1-2) à domicile...

PSG: 9 tirs cadrés

Metz: 0 tir cadré

Les matches se suivent et ne se ressemblent pas pour Alban Lafont — jean-marcel boudard (@JMBoudard) February 27, 2022