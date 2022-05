FC Nantes : à peine remonté, Toulouse lance les hostilités avec les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes réalise une magnifique saison cette année. Les Canaris ont remporté un nouveau titre (la Coupe de France), après 21 ans de disette. Les hommes d’Antoine Kombouaré ont totalement remonté la pente, un an après s’être sauvés en barrage contre Toulouse. Une équipe qui va remonter en Ligue 1 et qui a hate de retrouver les Nantais.

Le président du TFC s’est exprimé sur ces retrouvailles : « L’injustice a été réparée, on nous a volés un an de notre vie en Ligue 1, je n’oublierai jamais. Le premier jour de la saison, j’ai mis une photo du trophée de la Ligue 2 dans les vestiaires et je leur ai dit : on ne parle que de la première place. On a toujours pensé au titre, jamais de finir dans les deux premiers. »

Pour résumer Toulouse sera de retour en Ligue 1 la saison prochaine. Le TFC lance déjà les hostilités avec le FC Nantes. Après la montée de son équipe en Ligue 1, le président du TFC s'exprime sur le barrage, de la saison dernière, perdu.

Adam Duarte

Rédacteur