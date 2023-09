FC Nantes : Abline prend déjà un coup d’arrêt par le Stade Rennais

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Auteur de son premier but pour sa première titularisation au FC Nantes face à Lorient (5-3), Matthis Abline ne pourra malheureusement pas enchaîner le week-end prochain. En effet, les Canaris affrontent le Stade Rennais au Roazhon Park… et son club formateur a inclus une clause de non-concurrence dans son prêt chez les Jaune et Vert.

Abline « frustré » de ne pas pouvoir jouer contre Rennes

A l’issue de la rencontre face aux Merlus, Abline a reconnu « un petit peu de frustration » de ne pouvoir enchaîner un deuxième match aux côtés de Mostafa Mohamed à cause de ce point de ce contrat de prêt : « C’était notre premier match ensemble. On a su montrer de bons mouvements complémentaires. En espérant que, par la suite, ça va se souder encore plus et que l’on sera encore plus performant », a glissé l’intéressé, qui va devoir ronger encore un peu son frein avant d’enchaîner les matchs.

Lancé sur l’ambiance de la Beaujoire, Matthis Abline a joué son joker pour ne pas comparer avec le public rennais : « Je ne vais pas m’exprimer là-dessus mais, une certitude, les deux ambiances sont très bien. Franchement, l’ambiance, ce soir, a été extraordinaire. On se devait de leur donner les trois points. Ça fait plaisir. »

Podcast Men's Up Life