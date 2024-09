FC Nantes : Abline répond aux critiques et sort les muscles avant l’ASSE

Critiqué pour son manque d’efficacité en ce début de saison, Matthis Abline garde la confiance d’Antoine Kombouaré et reste titulaire au FC Nantes. « J'ai montré l'année dernière que j'étais capable de marquer. Et même quand je ne marque pas, je me sens utile à l'équipe, a-t-il déclaré en conférence de presse. Je ne doute pas, mais je sais me remettre en question aussi quand il faut. J'ai toujours l'obsession du but en moi, et c'est normal. »

Abline sort les muscles avant l'ASSE

Après être revenu sur le match nul décroché à Angers dimanche dernier, l’ancien attaquant du Stade Rennais met le cap sur la réception de l’ASSE, dans deux jours à La Beaujoire : « On a manqué de pas mal de choses, et on a travaillé tous ensemble pour affronter Saint-Etienne. J'avais besoin de ça, envie de ça. »

🔰 Matthis Abline, attaquant du @FCNantes revient sur le match nul contre Angers dimanche dernier : "on a manqué de pas mal de choses, et on a travaillé tous ensemble pour affronter Saint-Etienne" #FBsport #FCNantes #Ligue1 pic.twitter.com/I7r5xnpQBu — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) September 27, 2024