FC Nantes : absents, le PSG, Kombouaré avait beaucoup à dire

L'effectif

"Rien ne change. Heureusement, on n'a perdu personne depuis Strasbourg. Traoré, Simon et Merlin ne seront pas là. Sissoko non plus, mais pour lui on se demande si il sera apte pour la Coupe d'Europe la semaine prochaine."

Le PSG

"Il faut y croire. Toujours. Et face à Paris le plus longtemps possible. Leur début de saison est incroyable. Tout simplement. Ils sont à 21 buts en 5 matches, c'est fou. Jamais on n'avait vu ça. Christophe Galtier et son staff font du super boulot. J'espère que ce sera plus compliqué pour eux demain. On devra faire preuve d'un super état d'esprit, avec une sacrée mentalité. A Toulouse, le PSG est chahuté mais ils gagnent 3-0. On ne va pas arriver en victimes, bien entendu. Au Trophée des Champions, on avait été en-dessous et on avait pas fait ce qu'on voulait faire. Personne n'était content de ce match, on avait été des touristes."

Le mercato

"Pour nous, les entraîneurs, c’est une période éprouvante. Vous attendez des joueurs, les dirigeants ont un parfois un point de vue différent et on termine le mercato parfois déçu. Le ressenti que j’ai aujourd’hui après le mercato, c’est qu’il y a de la déception. Mais je suis content du groupe que j’ai. Mon meilleur recrutement est d’avoir gardé Alban (Lafont), Simon et Ludo (Blas). L’idée était d’apporter un plus à ce groupe. La saison passée, on a eu huit départs. Aujourd’hui on a quatre arrivées. Quatre très bons joueurs, des titulaires potentiels. On m’a mis un effectif à ma disposition. On jugera à la fin du championnat."