FC Nantes : agacé par son étiquette, Kombouaré fait une grosse mise au point !

Lancé sur la possibilité d'une « patte Kombouaré », le Kanak a dégoupillé une première fois : « Si vous voulez m’énerver, parlez comme cela. J’ai horreur de cela. C’est un sport et un travail collectif. Je ne suis pas seul. Un club, ça part des joueurs et du staff jusqu’aux administratifs et aux femmes de ménage. Je le pense sincèrement. Tout part des joueurs. S’ils veulent se bouger le c…, alors tout ira bien. Si la barre est redressée, c’est parce que les joueurs sont en confiance ».

« Cette réputation débile de militaire qu'on m'a collé »

Autre image qui l'énerve : celle d'un coach dur. « Je ne suis pas un flic. C’est tellement facile de me réduire à cette image. Il y a aussi beaucoup de psychologie dans mon travail. Tirer un peu les oreilles, c’est une toute petite partie du boulot. Si vous saviez le nombre de schémas tactiques qu’on étudie avant un match. D’ailleurs, si je parle très peu médiatiquement, c’est justement à cause de cette réputation débile de militaire qu’on m’a collée. Dans la réalité, cette étiquette, je m’en bats les… »

Pour Antoine Kombouaré, « (sa) seule publicité est (son) travail »... Et sa régularité au plus haut niveau sur les bancs : « En 2023, j’aurai entraîné depuis 20 ans sans jamais rater une seule saison. Même si ce n’est que deux mois comme à Toulouse, je n’ai jamais manqué une saison. Cela prouve que je ne suis pas un baltringue non ? »

