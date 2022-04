FC Nantes, OGC Nice : agacé par une comparaison, Wylan Cyprien fait une grosse mise au point !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Titulaire depuis quelques semaines, Wylan Cyprien profite à plein de la blessure de Pedro Chirivella pour se montrer au FC Nantes. Malgré tout, beaucoup de supporters sont déçus du niveau affiché par le milieu de terrain prêté par Parme.

Des attentes qui agacent l'ancien Lensois et Niçois qui a profité de son ultime conférence de presse pour mettre les points sur les « i » : « Quand on est bien physiquement, tout le reste suit. Il y a eu Clermont, Brest et contre Marseille, je me sentais vraiment bien. Comme j’enchaîne, je me sens mieux, j’ai plus d’automatismes avec mes coéquipiers. Les qualités sont là et elles ressortent (…) La saison que j’ai faite (avec Nice), on marchait sur l’eau, tout le monde m’a collé une image de buteur alors que je suis un milieu de terrain qui organise le jeu. Ce n’est pas ma spécialité. Physiquement et techniquement, je me sens bien et la confiance va avec. La saison que j’ai faite il y a 5-6 ans, je n’y pense plus aujourd’hui. Je suis toujours comparé à cette saison qui appartient au passé. Je reviens de mieux en mieux et c’est le plus important ».

« Revenir à mon niveau de Nice ? Je pense que ce sera compliqué »

Estimant avoir fait une saison en surrégime à l'époque, Wylan Cyprien aimerait désormais être jugé sur sa réalité du moment et non sur le joueur qu'il était – aux portes de l'équipe de France - avant sa grave blessure : « Tout le monde attend que je revienne à ce niveau-là et je pense que ce sera compliqué. Comme je l’ai dit, on avait fait une saison exceptionnelle, avec une équipe incroyable. C’est ça qui m’a permis d’être aussi performant. Aujourd’hui, je suis au FC Nantes et je pense faire de bonnes prestations ces dernières semaines. On a de belles échéances qui peuvent marquer une carrière, une vie. Je suis concentré là-dessus ».

