FC Nantes : Alban Lafont a fait mieux que les stars de l'OM et du PSG !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Lors du dernier match avant la trêve imposée par la Coupe du monde, Alban Lafont a quitté la Beaujoire avec des sentiments partagés. Il était forcément déjà que son FC Nantes ait concédé le nul contre Ajaccio (2-2) et n'ait pas pu prendre ses distances avec la zone rouge. Mais il devait quand même être satisfait d'avoir vu ses couleurs remonter un 0-2 dans les vingt dernières minutes. Surtout que pour lui, le meilleur était à venir...

En effet, comme après chaque journée de championnat, la Ligue récupère des maillots de joueurs pour les mettre aux enchères sur son site. Les fonds récoltés sont ensuite reversés à des associations caritatives. Eh bien, celui de Lafont contre Ajaccio a été vendu 1.850€ et qu'une enchère est venue d'Italie, où le gardien a brièvement joué du côté de Florence (2018-19). Une sacrée performance car le Nantais a fait mieux que les stars parisiennes Sergio Ramos (1.459€) et Marco Verratti (1.402€). Le site Sportune, qui a dévoilé l'information, précise que les tuniques de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ne sont pas proposées. Mais cela n'enlève rien au mérite du gardien nantais, qui a fait mieux que les stars parisiennes, marseillaises ou lyonnaises !