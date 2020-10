FC Nantes : Alban Lafont fait part de sa frustration avant de recevoir le PSG

Les contrariétés vont bon train en ce moment au FC Nantes. Il y a eu le report du match à Lens qui va contraindre les Canaris à recevoir le PSG avec un déficit de rythme. Et il y a aussi les absences. Nicolas Pallois, est suspendu et les trois autres titulaires habituels, Andrei Girotto, Fabio et Sébastien Corchia, sont positifs au Covid-19 !

« Il faut savoir s'adapter »

Pas l'idéal avant de recevoir Mbappé, Neymar et compagnie. Dans ses buts Alban Lafont devrait être fidèle au poste. Un Lafont qui s'est exprimé sur la chaîne Téléfoot, en déplorant le report du match à Lens. « C'est dommage. On s'entraîne pour la compétition, on n'attend que ça, a-t-il confié. On est un peu frustrés mais c'est notre quotidien maintenant. On va bien se préparer. On va recevoir le PSG après deux semaines sans avoir jouer mais c'est comme ça, il faut savoir s'adapter ». Pas trop le choix, en effet...