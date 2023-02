FC Nantes - Juventus : Allegri fait un choix fort en prévision du match retour

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Après le 1-1 de jeudi dernier, chaque équipe croit tenir le bon bout pour la qualification pour les 8es de finale de l'Europa League. Le FC Nantes parce qu'il jouera à domicile, la Juventus parce qu'elle a dominé les débats à l'aller, frappant la barre à deux reprises et se voyant refuser un pénalty à la dernière seconde. Confiante, la Vieille Dame l'est et elle a décidé de mettre tous les atouts de son côté pour revenir de la Beaujoire avec la qualification.

En effet, son entraîneur, Massimiliano Allegri, a décidé de procéder à un large turnover pour le match sur le terrain de La Spezia en cette fin de dimanche après-midi. Federico Chiesa a été laissé à la maison, Angel Di Maria débute sur le banc. En défense et au milieu, il y a également de nombreux changements par rapport à jeudi. Pour rappel, la Juve a un besoin impérieux de se qualifier pour la prochaine Champions League car ses finances sont dans le rouge. Et depuis le retrait de 15 points en championnat suite à l'affaire des plus-values fictives, son seul moyen d'y parvenir est de remporter l'Europa League, qui offre un ticket pour la C1.