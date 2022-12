FC Nantes : Allegri (Juventus) très clair concernant l'Europa League

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes et la Juventus Turin ont pour point commun d'avoir connu une première partie de saison très contrastée ayant laissé un petit goût amer. Contrairement aux Canaris, les Bianconeri ont bien redressé la barre juste avant la Coupe du monde, même si cela n'a pas suffi pour franchir le tour de poules de la Champions League. Les deux équipes se retrouveront donc en barrages de C3 en février. Et les Canaris doivent savoir que les Bianconeri ne prendront pas cette compétition à la légère.

En effet, hier, après la victoire de son équipe en match amical contre Rijeka (1-0), l'entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, a déclaré qu'il voulait que son équipe dispute 36 matches lors de la seconde partie. Ce qui lui ferait atteindre les finales de la Coupe d'Italie et de l'Europa League. Ambitieux, il veut gagner les trois compétitions dans lesquelles son équipe est engagée. Pour rappel, la Juventus est le deuxième club le plus titré de la C3 avec trois victoires, derrière le FC Séville (6), à égalité avec l'Inter Milan, l'Atlético Madrid et Liverpool.