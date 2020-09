FC Nantes - ASSE (2-2) : Girotto n'a pas vu le même match que Gourcuff

Repositionné en défense centrale par Christian Gourcuff il y a un an, Andrei Girotto entretient de très bons rapports avec son entraîneur au FC Nantes. Mais cela n'empêche pas les deux hommes d'avoir de temps à autres des différences d'analyse concernant certains matches. Ainsi, après le nul contre Saint-Etienne (2-2) dimanche, Gourcuff avait estimé qu'il s'agissait du meilleur match depuis qu'il était au FCN. Ce mercredi en conférence de presse, Girotto a été moins catégorique…

« C’est vrai que nous avons réalisé un bon match même si on encaisse rapidement un but. Face au LOSC, il faudra être plus concentré et attentifs dès le début du match. Ça fait du bien de revenir au score comme on l’a fait. Cela démontre l’état d’esprit de l’équipe. Contre l’ASSE, il y a eu des points négatifs mais revenir dans le match et se donner jusqu’à la fin, c’est un point positif ! »

Gourcuff a revu son analyse

Juste avant Girotto, Gourcuff avait apporté un petit bémol à son analyse à chaud de dimanche : "C'était encourageant. Il faut bien sûr avoir l'ambition de progresser et de gommer les imperfections. Si on n'a pas gagné, ce n'est pas simplement la faute de l'arbitre. C'est aussi du fait de nos erreurs, comme sur le premier but où il y a eu de la passivité. Sinon, c'est plutôt encourageant mais il ne faut rien relâcher évidemment".