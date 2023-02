FC Nantes : Andy Delort envoie déjà un premier message d'amour aux supporters des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Hier soir, Andy Delort a réalisé sa première avec le maillot du FC Nantes Stade de la Beaujoire face à l’OM (0-2). Dans un entretien accordé à Ouest France, le numéro 99 des Canaris s’est exprimé ses débuts avec le club de la Loire-Atlantique,

« Il y avait une sacrée ambiance et je suis très heureux. Dommage qu’il n’y ait pas la victoire ou même le match nul sur la fin. C’est dommage. On va essayer de vite passer au prochain match. On les a mis en difficulté mais ça se joue à des détails. », a d’abord expliqué l’international algérien.

Entré en jeu à la 78e minute, le public nantais lui a réservé une belle ovation qui ne l’a pas laissé insensible, « Cela fait plaisir. Ça fait dix ou quinze jours que j’attendais ça, cela a été long. J’ai vu les nombreux messages des supporteurs et j’avais envie de venir. Ça fait plaisir, j’aurais aimé marquer mais bon… », a-t-il lancé.

La préparation continue !

Après avoir perdu du rythme en raison des longues négociations de son transfert entre le FCN et l’OGCN, Andy Delort continue de se préparer pour prochainement être capable de joueur 90 minutes sous les couleurs nantaises. Le natif de Sète a l’air de bien avancer, « Là, je commence à revenir bien dedans, je me suis entraîné avec un groupe, je reviens bien, je fais tout ce qu’il faut à côté pour revenir le plus rapidement possible. J’avais les jambes, je suis content, j’ai bien travaillé à côté. »

« Sincèrement, je me sens bien, cela faisait un moment… Après, moi, j’ai un caractère, j’ai un mental, donc, la tête était plus forte que le corps. C’est un peu comme un lion sortant d’une cage, de voir un ballon, des adversaires et, surtout, un public comme ça. », a commenté le franco-algérien de 31 ans. Le prochain rendez-vous pour Andy Delort sera en Corse face à Ajaccio, un club qu’il connait bien…