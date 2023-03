FC Nantes : Andy Delort victime des choix de Belmadi avec l'Algérie ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Auteur de 45 minutes cauchemardesques lors d'Algérie – Niger (2-1) jeudi dernier, Andy Delort ne devrait pas être reconduit pour le match retour des qualifications de la CAN 2023 ce lundi (17 heures). S'il ne l'a pas dit ouvertement, son sélectionneur Djamel Belmadi l'a quand même laissé entendre.

« On verra du changement, oui »

« C'est un match décisif dans le sens où l'on peut d'ores et déjà nous qualifier, ce qui est une très bonne chose. Ce n'est pas toujours facile de se qualifier en Coupe d'Afrique des Nations, on l'a vu par le passé. On va donc essayer de nous qualifier dès ce match-là.. Est-ce qu'il y aura du changement ? Je n'ai pas pour habitude de dévoiler mes intentions mais on verra du changement, oui », a promis le sélectionneur des Fennecs.

Mécontent de la première mi-temps du match aller, le sélectionneur devrait bel et bien trancher dans le vif et offrir à Baghdad Bounedjah une place de titulaire en lieu et place de l'attaquant nantais, lequel n'avait touché que 4 ballons et remporté aucun de ses 10 duels disputés. Pas sûr que les supporters algériens, qui avaient sifflé Andy Delort à sa sortie, ne regrettent ce choix...