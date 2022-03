FC Nantes : Anthony Limbombe obtient gain de cause !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Depuis plus de deux ans, Anthony Limbombe n’a plus joué avec le FC Nantes. Depuis le début de la saison, le milieu offensif ne s’entraîne même plus avec l’équipe première, mais avec la réserve du club nantais. Il avait contesté sa mise à l'écart du groupe professionnel devant les instances du football français et a obtenu gain de cause.

Selon “RMC“, la commission juridique de la LFP a exigé du FC Nantes qu'il réintègre Anthony Limbombe au groupe professionnel, la semaine dernière. Si jamais, le FC Nantes refuse de s'y souscrire, le club s'expose à une amende.

