FC Nantes : Kombouaré a donné sa chance à un miraculé du foot

Ouest-France a accordé un sujet à la dernière trouvaille d'Antoine Kombouaré au FC Nantes : le jeune ailier Stredair Appuah (19 ans). Un joueur au parcours plus que chaotique et à l'enfance compliquée, lui qui a perdu sa maman à 10 ans, s'est exilé en Angleterre dans les pas de son père, a arrêté le foot pendant trois saisons à Londres avant de se relancer directement au PSG et de rejoindre les Canaris.

Un parcours peu commun perturbé par le Covid

Ancien éducateur du club de Sarcelles, où il a vu Stredair Appuah se révéler, Nicolas Beto n'est pas peu fier de son poulain, passeur décisif pour ses premières minutes en Ligue 1, seulement quelques jours après avoir découvert le groupe pro nantais à l'entraînement. « Il revient de tellement loin », lâche notamment l'éducateur, qui est allé d'essai infructueux en essai infructueux avec lui jusqu'à son entrée au PSG en 2020, un an après son retour d'Angleterre.

Surnommé Gareth Bale pour sa vitesse et son aisance balle au pied, Stredair Appuah était de la génération des Gharbi et Odobert à Paris. Un club où il n'a passé qu'une saison sans jamais réellement avoir sa chance, dans une saison 2020-21 marquée par l'arrêt des compétitions pour cause de Covid.

Profitant de la main tendue par le FC Nantes en 2021 suite à la non-reconduction de sa convention, le protégé de Nicolas Beto va d'abord s'accrocher dans son nouvel environnement avant de finalement gravir les échelons à vitesse grand V cette saison chez les Canaris : « Il sait que toute sa vie est comme ça, qu’il devra aller chercher les choses et se battre. A Nantes, il a trouvé des personnes humaines, qui lui ont permis de garder la tête sur les épaules et ne pas entrer dans des attitudes négatives », analyse son mentor. Une vraie belle histoire.