FC Nantes : Antoine Kombouaré assume une décision controversée des Canaris

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

En prenant la décision de renoncer à sa participation au Challenge Emiliano Sala à Orléans, le FC Nantes a vexé beaucoup de ses supporters désireux de rendre hommage à l'avant-centre argentin, décédé tragiquement dans un accident d'avion le 21 janvier 2019. Un choix justifié par le manque de compétitivité du challenge mais qu'Antoine Kombouaré assume pleinement.

« On ne veut en aucun cas manquer de respect à Emiliano »

Invité à répondre à cette polémique à l'issue du premier match amical des Canaris face à Guingamp à la Baule (0-1), le Kanak ne s'est pas caché, assumant l'entière responsabilité de ce choix controversé :

« C’est un choix sportif. J’ai toujours dit que si Bordeaux n’était pas en Ligue 2, nous n’irions pas au Challenge. Aujourd’hui, une décision a été prise et Bordeaux est en National, pour l’instant. Les conditions que j’avais posées ne sont pas respectées. Entre la rétrogradation de Bordeaux et cet effectif limité, je devais prendre cette décision. »

Et Antoine Kombouaré a quand même pris soin de présenter ses excuses à la famille d'Emiliano Sala et aux supporters pour ce faux bond : « Je sais qu’ils sont déçus, voire en colère. Mais ils doivent comprendre mon choix, qui, une fois encore, n’est pas fait contre la famille Sala. On ne veut en aucun cas manquer de respect à Emiliano. Je sais trop l’importance qu’il a dans ce club ».