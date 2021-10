FC Nantes : Antoine Kombouaré chasse deux soucis avec Kolo Muani

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Présent face aux médias ce jeudi à deux jours de la réception de Clermont, Antoine Kombouaré s'est longuement exprimé sur le cas de Randal Kolo Muani au FC Nantes. Si l'international Espoirs réalise d'excellents matchs, son manque de réalisme dans la zone de vérités commence néanmoins à être pointé du doigt par les observateurs.

Devant ou à droite, c'est pareil pour « RKM »

Son utilisation à droite ou dans l'axe faisant aussi débat, le Kanak n'a pas cherché à s'effacer : « Je préfère quand il marque des buts et qu’il nous fait gagner des matches. Peu importe la position. C’est un joueur qui est très fort, et polyvalent. Il joue dans l’axe, pour moi c’est un attaquant. Mais il est capable de jouer à droite et à gauche. Ça dépend des matches, des adversaires, de sa forme. Ce qui est important, c’est qu’il se plaise sur le terrain », a-t-il expliqué.

Le résultat plus important que le rendement

Et concernant ses soucis à la finition, Kombouaré reconnaît être beaucoup dans l'échange : « C’est comme l’équipe, parfois il y a des cycles positifs et ça marche. Et d’autres fois où ça peut être un peu plus compliqué. Il faut être capable d’en parler et de travailler avec lui. Il ne faut pas que ce soit un problème. Mais le plus important, c’est qu’aujourd’hui on gagne. Des fois grâce à Randal. D’autres fois, il ne marque pas mais on continue de gagner. Ça me va. La performance individuelle est importante pour lui, sa famille, et ses agents. Pour moi, il faut que l’équipe gagne ».

Propos retranscrits par Ouest-France.