FC Nantes : Antoine Kombouaré lance une pique à son secteur offensif

Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Si les Nantais ont brillé en Ligue Europa, les Canaris occupent la 16e place de la Ligue 1. Pour éviter la relégation, le FC Nantes va devoir batailler jusqu’au bout. L’entraîneur nantais, Antoine Kombouaré a lâché un beau coup de gueule sur le rendement offensif de ses joueurs en conférence de presse.

« Aujourd’hui, on n’a gagné que deux matchs sur 16. En termes d’efficacité, ce n’est pas bon. On est nul, c’est nul ce que l’on fait. Mais on a des circonstances. On va se répéter : je sais que mes joueurs font les efforts mais la Coupe d’Europe nous a pris beaucoup d’énergie pour les raisons évoquées plusieurs fois avant la trêve. »

« Quand on est dans la rue avec nos supporters, on ne nous parle que de la Juventus (adversaire des Nantais en 16e de finale de Ligue Europa). Mais on oublie que nous sommes 16e. Maintenant, je sais que nous sommes capables de faire beaucoup mieux. Il faut cependant le prouver sur le terrain. », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Ouest France. Dimanche, les coéquipiers de Ludovic Blas auront l’opportunité de réagir face à Auxerre, un concurrent dans la lutte pour le maintien.