FC Nantes : Kombouaré redonne de l'espoir à Augustin

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Ecarté au même titre que Molla Wagué et Anthony Limbombé, Jean-Kévin Augustin a vu sa situation s'éclaircir un peu au FC Nantes. Après avoir rencontré et discuté avec Antoine Kombouaré, l'attaquant de 24 ans a été autorisé à jouer avec la réserve des Canaris. L'ancien buteur du PSG, de Leipzig et de Leeds a même pu disputer quelques minutes prometteuses lors du match face à Trélissac le week-end dernier.

« La porte de l'équipe pro n'est pas fermée »

Lancé en conférence de presse sur la situation de « JKA », Antoine Kombouaré s'est voulu beaucoup moins fermé qu'en début de saison sur son cas : «Il doit continuer de bosser. Pour personne, la porte de l’équipe pro n’est fermée. Mais il sait qu’il a du boulot. C’est à travers son travail et ses performances qu’il aura une chance. Ça vaut pour lui comme pour les autres. Il doit démarrer un match, puis ceux d’après… Retrouver son efficacité. En tant qu’attaquant, il doit marquer des buts et retrouver son efficacité, alors il pourra entrer en concurrence avec les autres. Mais avant de penser à l’équipe pro, qu’il pense à se soigner, à redevenir un athlète».

De retour d'un Covid-long l'été dernier, Jean-Kévin Augustin avait réalisé une pré-saison prometteuse avec l'équipe B du FC Nantes, marquant trois buts avant d'être écarté des matchs à la reprise du championnat de National 2. Revenu dans la hiérarchie même s'il est encore assez loin, l'international Espoirs va désormais se battre pour taper dans l'oeil du Kanak...

Antoine Kombouaré avant #FCNantes - Lille sur Jean-Kevin Augustin (entré en jeu en réserve la week-end dernier) : "C'est bien. Je suis ça. Pour personne la porte est fermée. Il a du boulot encore. Il faut qu'il enchaîne maintenant et qu'il pense à redevenir un athlète." #LOSCFCN — David Phelippeau (@dphelippeau) November 25, 2021