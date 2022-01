FC Nantes : Antoine Kombouaré s'est réconcilié avec la formation des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le match de Coupe de France contre Vitré (2-0) le week-end dernier l'a confirmé : Antoine Kombouaré s'appuie de plus en plus sur la formation au FC Nantes. Lohann Doucet et Gor Manvelyan sont entrés en jeu lors de la qualification des Canaris et cela a forcément plu à Stéphane Ziani.

« C'est un message très positif envoyé par Antoine. Vraiment un super signe. Les gars se disent, pourquoi pas moi désormais... », a confié l'ancien milieu à Presse Océan. Le temps des petites piques entre Kombouaré et les formateurs de la Jonelière semble aujourd'hui bien loin...