FC Nantes : Antoine Kombouaré sur le départ après avoir sauvé les Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

S'il avait laissé entendre qu'il ne poursuivrait l'aventure au FC Nantes qu'en cas de maintien en Ligue 1, Antoine Kombouaré n'est pas non plus assuré de rester chez les Canaris pour autant. En effet, ces derniers temps, le Kanak se veut plutôt évasif quand on lui pose la question et sa volonté de continuer est même remise en cause … par des amis proches de Waldemar Kita.

Favard remet en doute la détermination de Kombouaré à continuer

Surnommé « le spectre » sur la chaîne L'Equipe où il est consultant, Gilles Favard reste une personnalité bien informée au FC Nantes. Toujours à l'oreille de l'homme d'affaires franco-polonais, qu'il égratigne parfois lors de ses interventions, Gilles Favard s'est fendu d'un tweet très équivoque ce dimanche.

« Antoine Kombouaré restera-t-il après avoir sauvé? Rien n'est moins sûr... », a écrit l'ancien dirigeant du FCN. S'agit-il de supputation de pilier de bar ? A-t-il des informations particulières sur quelques points de crispation ? Ce qui est certain c'est qu'Antoine Kombouaré ne se laissera pas faire si le Mercato d'été piloté par Mogi Bayat avec la bénédiction des Kita n'est pas à son goût...