FC Nantes : Antoine Kombouaré valide un coup tactique à Troyes

Cette apres-midi, le FC Nantes a fait match nul contre Troyes (0-0) dans l’Aube. Un point important pour les Canaris dans la lutte pour le maintien. Après la rencontre, Antoine Kombouaré est revenu sur son choix de repositionner Andrei Girotto au milieu de terrain comme il a pu le faire face à Reims en novembre dernier.

« On met ce trident avec Pallois, Castelletto et Girotto, dans l’axe, tu sais que tu as une base et des repères pour ceux qui partent attaquer. Les offensifs savent que tu as ces trois-là qui te permettent un repli défensif pour contrecarrer les attaques adverses. »

« Dans l’ensemble, ça a fonctionné mais il faut travailler pour garder ça et améliorer le secteur offensif. On sait déjà qu’on est en train de se chercher encore. On n’est pas lancé dans cette 2e partie, même si ce ne sont pas encore les matches retour. On se rassure