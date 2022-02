FC Nantes : Antonetti a déjà identifié les deux plus grosses menaces pour Metz

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Son FC Metz fortement amoindri pour la réception du FC Nantes, Frédéric Antonetti n'avance pas forcément serein à l'idée de défier les Canaris dimanche (15 heures) au stade Saint-Symphorien. A la lutte pour ne pas descendre et suspendu de banc de touche pour ce match, le technicien corse a appuyé en conférence de presse sur la menace que représentait Nantes.

Deux joueurs en forme ont notamment été mis en avant par Antonetti, lequel défini l'équipe ligérienne comme « très généreuse et très solide » : « Nantes est très difficile à manoeuvrer et possède de très belles individualités comme Blas et Kolo Muani ».

Buteurs contre le PSG (3-1) samedi dernier, l'ancien Guingampais et « RKM » sont effectivement les deux meilleurs buteurs – respectivement 8 et 9 buts en L1 – mais les Grenats ne pourront pas seulement se focaliser sur les deux hommes, même si l'absence surprise de Moses Simon (raisons personnelles) est plutôt une bonne nouvelle pour eux...

