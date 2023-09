FC Nantes : après David Amaré, la Brigade Loire vise trois autres alliés de Kita !

Si la Brigade Loire est parvenue à gagner sa bataille en faisant sauter le Directeur de la sureté et de la sécurité du FC Nantes David Amaré, le groupe Ultras n’a pas l’intention d’en rester là face aux « sbires » de Waldemar Kita.

Menant une guerre ouverte à la direction, les pensionnaires de la tribune Loire ne se sont pas contenté de chambrer l’ancien policier, démis de ses fonctions mi-septembre, avec leur tifo « La Loire est dure, mais c’est la Loire ! » en forme de « Dura Lex Sed Lex ».

Comme le rapporte le compte Twitter « Rendez-nous le FCN », un autre calicot a été déployé durant le match, ciblant d’autres salariés du club proche des dirigeants : « L’Histoire n’oubliera pas ceux qui ont tiré les ficelles de la marionnette Amaré ».

Sont visés : Luc Delatour, Loïc Morin et Cathy Bancarel, respectivement stadium manager, secrétaire général et directrice des ressources humaines du FC Nantes.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

La Tribune Loire a profité du match entre le FC Nantes et le FC Lorient pour fêter le départ du policier David Amaré... et prévenir ses soutiens au club. L'ancien Directeur de la sureté et de la sécurité n'est pas le seul ennemi des Ultras à Nantes.