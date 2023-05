FC Nantes : après Kombouaré et les Canaris, Marion Bartoli se paye Daniel Riolo !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Antoine Kombouaré n’est plus l’entraîneur du FC Nantes depuis plus d’une semaine mais il continue de faire parler de lui. Cette semaine, le journaliste de L’Équipe a ainsi interrogé Marion Bartoli pour savoir pourquoi elle avait effacé son tweet polémique sur le Kanak peu après l’épisode du Ramadan.

« Les Nantais, les pauvres, c’est déjà compliqué »

L’ancienne championne de tennis avait alors lancé : « Depuis son ‘sketch’ sur le Ramadan, Kombouaré ne gagne plus de match en L1. Au lieu de se concentrer sur le niveau de jeu de son équipe, il a préféré se concentrer sur un faux débat. Pensée aux supporters du FC Nantes ! »

« Si, j’assume ce que j’ai écrit, d’autant que le sujet me touche, mon mari est musulman mais ce tweet a eu je ne sais combien de retweets et d’attaques en l’espace de dix minutes. J’ai préféré l’effacer, s’est-elle justifiée. Je me suis dit : ‘les Nantais, les pauvres, c’est déjà compliqué, je ne vais pas les enfoncer. ’ Et puis, je ne vais pas imiter Daniel (Riolo) et passer dix heures par jour sur Twitter à répondre à tout le monde pour prouver que j’ai raison… » Les intéressés apprécieront.

Pourquoi tu as supprimé ton tweet ? @bartoli_marion

Reste dans ton domaine. pic.twitter.com/Y1Z2R5mGL9 — Yoyo💛 (@fcyoyo86) May 8, 2023

Pour résumer Consultante sur RMC Sport, Marion Bartoli s’est construit une image de sniper qui lui colle désormais à la peau... notamment dans le monde du football où elle n’a pas hésité à égratigner le FC Nantes, Antoine Kombouaré et Daniel Riolo.

