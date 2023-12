FC Nantes : après l’OL, Gouvennec a pris une première sanction drastique contre ses joueurs

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes s’est manqué, hier, face à l’OL (0-1). 60% de possession mais aucune occasion, zéro tir cadré (en huit tentatives) et le sentiment que ses inspirations offensives se sont évaporées juste avant l’hiver.

« Je suis très en colère et très frustré au vu du scénario du match. Je me demande comment on l’a perdu car on a eu la mainmise, a tonné Jocelyn Gourvennec en conférence de presse. Le but qu’on prend, c’est une horreur, on est pris sur 70 mètres alors qu’on est en place. On prépare bien nos actions mais on a un gros problème d’engagement et de réalisme pour marquer. »

Les vacanciers punis au FC Nantes

Hier, le nouvel entraîneur du FC Nantes a donc piqué la première grosse colère depuis son arrivée, dans le vestiaire. Et pris une première sanction. Selon L’Équipe, les quelques joueurs qui devaient partir en vacances directement depuis Lyon sont rentrés avec le reste du groupe à Nantes dans la nuit. Ambiance...

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵.



Nos Jaune et Vert s'inclinent face à Lyon.



𝟭-𝟬 #olfcn pic.twitter.com/UVKYMvgkzY — FC Nantes (@FCNantes) December 20, 2023

