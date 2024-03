FC Nantes : après Metz, Pallois se projette déjà sur l'OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Un peu plus tôt dans la journée, et toujours sur notre site, vous avez pu lire les explications de Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur du FC Nantes, au sujet de la défaite survenue ce dimanche face au FC Metz. Le défenseur central, Nicolas Pallois, s'est également exprimé, reconnaissant des manques criants sur le plan technique, mais souhaitant que le groupe se projette déjà sur le prochain rendez-vous face à l'OM.

"On est passé au travers. On se devait de ne pas perdre ce match. Il faut continuer à travailler et faire un bon déplacement à Marseille. On a eu un peu plus le ballon que d’habitude. il y a eu pas mal de centres, mais il manque un peu de justesse devant le but. Il y avait des centres qui passaient au 2e ou au 3e poteau. On fait le maximum sur le terrain. On se procure quelques occases mais pas de grosses occases. Il y a du déchet dans les centres. Il faut être un peu plus juste dans ce secteur. Tout le monde a cru que jouer à Metz, c’était peut-être plus simple. Ils ont besoin de points aussi. Ces matches-là sont les plus compliqués. On va faire un déplacement à Marseille, il ne faut pas le perdre."

