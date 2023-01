FC Nantes : après Montpellier, Sissoko envoie un message fort dans la course au maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Plombé par la Coupe d'Europe à l'automne, le FC Nantes s'est peu à peu enfoncé dans le bas du classement. Mais depuis la reprise, il va mieux, beaucoup mieux. A tel point que son succès heureux à Montpellier (3-0) cet après-midi lui a permis de prendre six longueurs d'avance sur la zone rouge. Une très bonne opération que Moussa Sissoko a commenté au micro de Prime Vidéo au coup de sifflet final.

"Ca faisait des mois qu'on attendait cette victoire à l'extérieur. Ça n'a pas été fait de la plus belle des manières mais c'est fait et c'est bien. On voulait prendre nos distances avec Montpellier. On est passés par des périodes difficiles en début de saison. Depuis la reprise, on est sur une dynamique positive. Même contre Lyon, on a bien joué, même si on n'a pris qu'un point. Dans le football, si vous ne prenez pas de but, vous prenez au moins un point. Et vous savez que vous aurez des occasions pour marquer. En début de match, Alban (Lafont) a fait de bons arrêts, qui nous ont mis en confiance, et on a réussi à marquer après. On a gagné chez un concurrent direct, c'est très bien. Cette année, c'est quatre descentes, il faudra se battre jusqu'au bout. Il faudra compter avec nous."